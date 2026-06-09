В автошколах России появится ещё один экзамен

Нововведение пока не утверждено, однако в перспективе не исключено введение «единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена». Сам тест будет проходить под видеофиксацию.

Вопрос направлен на проработку в МВД и Минпросвещения, также будет учитываться мнение региональных властей. Отчёт в правительстве ждут в 2027 году.

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