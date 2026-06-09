В автошколах России появится ещё один экзамен

Опубликовано 09 июня 2026, 09:451 мин.
В автошколах России появится ещё один экзаменПри получении водительских прав у россиян хотят проверять навыки оказания первой помощи
В автошколах РФ появится новый экзамен. Российские власти намерены ввести дополнительный обязательный тест для выпускников автошкол. Как следует из постановления кабмина, у кандидатов в водители хотят начать проверять не только знание правил движения и навыки вождения, но также умение оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.
РИА Новости / Михаил Воскресенский
Нововведение пока не утверждено, однако в перспективе не исключено введение «единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена». Сам тест будет проходить под видеофиксацию.
Вопрос направлен на проработку в МВД и Минпросвещения, также будет учитываться мнение региональных властей. Отчёт в правительстве ждут в 2027 году.
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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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