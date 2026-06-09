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Опубликовано 09 июня 2026, 06:27
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Россиян призвали освободить от санкций за одно нарушение правил

В Госдуме захотели отменить «письма счастья» за забытые дома водительские права
В РФ водителей призвали освободить от санкций за одно нарушение правил. Депутаты Госдумы выступили с инициативой отменить наказание для граждан за забытые дома водительские права, свидетельство о регистрации транспорта или полис ОСАГО. По мнению Леонида Слуцкого, наличие этих документов можно проверить по электронным базам данных.
Россиян призвали освободить от санкций за одно нарушение правил
Холявчук Светлана/PhotoXPress.ru

«ЛДПР предлагает упразднить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки — если данные подтверждаются в системе, никаких санкций быть не должно», — подчеркнул политик.

По мнению депутата, действующие нормы были введены для соблюдения правил дорожного движения и требований об обязательной страховке, но сегодня развитие цифровых сервисов позволяет гаишникам оперативно проводить проверку и без бумажных носителей.

При этом сегодня нормы никак не различают злой умысел и обычную забывчивость, а рассеянный человек, который просто забыл дома документы, несёт ту же ответственность, что и тот, у которого нет их вовсе.

«Кроме того, нередко такие инциденты недобросовестные сотрудники ГИБДД предлагают нивелировать на месте, за скромную оплату, только не по официальной квитанции, а лично в руки, что категорически недопустимо», — считает Слуцкий.

По его мнению, отмена этого пункта правил позволит снизить нагрузку на добросовестных водителей, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски.

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