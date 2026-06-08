Оплату парковок в России призвали уравнять с платными дорогами

«Вопрос в том, кто и как это будет доказывать. Если обязанность доказывания этих обстоятельств будет возложена на водителя, то могут возникнуть трудности. Насколько я знаю, сейчас всё-таки готовится предложение о том, чтобы у водителя была возможность оплатить парковку любым удобным для него способом, в том числе и наличными. Мне кажется, что это более правильный подход. Как водитель может доказать, что оплата не прошла? Это должны установить процедуру, что и как он должен сделать, чтобы избежать наказания. А пока, если ты не оплатил в установленный срок, то будешь платить штраф», — напомнил Похмелкин.

Он также отметил, что избежать наказания позволит расширение сроков для внесения платы до пяти дней — сегодня аналогичные правила действуют в отношении трасс с безбарьерной системой оплаты, то есть без шлагбаумов.

Эксперт также уточнил, что поправки Минтранса в нынешнем виде могут создать пространство для махинаций.

«Ну вот тут я очень боюсь, что получится так, что хитрые и лукавые люди смогут избежать оплаты, а как раз те, кто попал в трудную ситуацию, не смогут. Здесь дьявол в деталях. И зависит от того, как это всё будет сформулировано в соответствующем нормативном акте», — заключил общественник.

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