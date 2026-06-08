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Опубликовано 08 июня 2026, 11:50
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Hongqi анонсировал новые автомобили для россиян

Производитель объявил о скором появлении в автосалонах нескольких обновлённых и новых моделей
Hongqi анонсировал новые машины для РФ. Китайский производитель объявил о своих планах по расширению модельного ряда на российском рынке. По словам исполнительного директора бренда в России Ивана Савельева, в ближайшие два года в нашей стране появится сразу несколько новых и рестайлинговых машин. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакции Quto.ru.
Hongqi анонсировал новые автомобили для россиян
Hongqi

До конца 2026 года до России доберётся обновлённый бизнес-седан Hongqi H5. Уточняется, что автомобиль получит доработанные внешнее и внутреннее оформление, также не исключено появление новых опций. На данный момент автомобиль проходит связанные с сертификацией процедуры.

Помимо этого, в 2027 году на российском рынке начнутся продаж рестайлинговых кроссоверов H3 и H5, а также абсолютно новый автомобиль с гибридной силовой установкой HS6 PHEV.

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