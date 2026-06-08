Hongqi анонсировал новые автомобили для россиян

До конца 2026 года до России доберётся обновлённый бизнес-седан Hongqi H5. Уточняется, что автомобиль получит доработанные внешнее и внутреннее оформление, также не исключено появление новых опций. На данный момент автомобиль проходит связанные с сертификацией процедуры.

Помимо этого, в 2027 году на российском рынке начнутся продаж рестайлинговых кроссоверов H3 и H5, а также абсолютно новый автомобиль с гибридной силовой установкой HS6 PHEV.

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