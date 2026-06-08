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Опубликовано 08 июня 2026, 10:06
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Российский автобренд UMO представил вторую модель

Кроссовер под индексом 8 оказался перелицованным GAC
Отечественная марка UMO представила вторую модель для россиян. Российская компания EVM представила вторую модель для российского рынка. Ею стал гибридный кроссовер под индексом 8, визуально напоминающий премиальный GAС S7. Сообщается, что проект реализован в партнёрстве с Яндексом, а производство модели будет налажено на столичном заводе «Москвич».
Российский автобренд UMO представил вторую модель
GAC

Новинка будет оснащаться 340-сильной гибридной установкой последовательного типа, включающей два электромотора и работающий только для зарядки аккумулятора ДВС. Время разгона от 0 до 100 км/ч занимает 6,7 секунды, а запас хода машины достигает 867 км.

Размеры автомобиля аналогичны GAC S7. Его длина составляет 4900 мм, ширина 1950 мм, высота — 1780 мм, расстояние между осями равно 2880 мм.

Главным отличием от «исходника» стало появление онлайн-сервисов Яндекса и нейросети Алиса. Уточняется, что модель оборудована новой версией фирменных карт с улучшенной навигацией, онлайн-светофорами, выводом подсказок на проекционный дисплей и разделением экрана на несколько зон. Помимо этого, здесь имеется полный комплект подогревов.

Сроки появления UMO 8 на российском рынке, а также цены на новинку, пока не раскрываются. Стоимость GAC S7 в нашей стране начинается от 5,4 млн рублей.

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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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