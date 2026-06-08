Российский автобренд UMO представил вторую модель

Новинка будет оснащаться 340-сильной гибридной установкой последовательного типа, включающей два электромотора и работающий только для зарядки аккумулятора ДВС. Время разгона от 0 до 100 км/ч занимает 6,7 секунды, а запас хода машины достигает 867 км.

Размеры автомобиля аналогичны GAC S7. Его длина составляет 4900 мм, ширина 1950 мм, высота — 1780 мм, расстояние между осями равно 2880 мм.

Главным отличием от «исходника» стало появление онлайн-сервисов Яндекса и нейросети Алиса. Уточняется, что модель оборудована новой версией фирменных карт с улучшенной навигацией, онлайн-светофорами, выводом подсказок на проекционный дисплей и разделением экрана на несколько зон. Помимо этого, здесь имеется полный комплект подогревов.

Сроки появления UMO 8 на российском рынке, а также цены на новинку, пока не раскрываются. Стоимость GAC S7 в нашей стране начинается от 5,4 млн рублей.

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