В Volga раскрыли планы по продажам российских машин в 2026

По словам главы бренда Татьяны Фадеевой, на данный момент сборочная площадка уже вышла на полную первую смену, а с конвейеров предприятия сошло порядка 1 500 единиц техники. До конца года в планах выпуск 30 000 легковушек.

«Что касается реализации, мы рассчитываем на объем в 25 000 - 27 000 автомобилей, понимая, что часть машин будет в товарном запасе дилеров по всей России», — отметила топ-менеджер.

По её словам, особых модификаций для корпоративных парков и такси на данный момент не планируется, однако в компании подчеркнули, что автомобили «Волга» имеют все шансы занять «достойное место» в этих компаниях.

«В этом сегменте ключевой фактор — общая стоимость владения и расход топлива. Наши стартовые версии изначально прекрасно оснащены, и при этом экономически привлекательны. Они позволят бизнесу комфортно войти в бренд и на практике оценить выгоду эксплуатации Volga», — заключила Фадеева.

Старт продаж автомобилей намечен на 19 июня 2026 года. Цены на российские машины начинаются от 2 749 000 рублей.

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