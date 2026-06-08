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Опубликовано 08 июня 2026, 06:25
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В Volga раскрыли планы по продажам российских машин в 2026

Сборочная площадка уже вышла на полную первую смену
В Volga раскрыли планы по продажам российских машин в 2026. В ближайшее время на территории России стартуют продажи автомобилей «Волга», линейка которых будет включать кроссоверы K40 и K50 (они же перелицованные Geely Atlas и Monjaro), а также седаны C50 (Preface). Теперь же на нижегородском предприятии в беседе с RG.RU раскрыли, сколько машин планируется продать до конца 2026 года.
В Volga раскрыли планы по продажам российских машин в 2026
Volga

По словам главы бренда Татьяны Фадеевой, на данный момент сборочная площадка уже вышла на полную первую смену, а с конвейеров предприятия сошло порядка 1 500 единиц техники. До конца года в планах выпуск 30 000 легковушек.

«Что касается реализации, мы рассчитываем на объем в 25 000 - 27 000 автомобилей, понимая, что часть машин будет в товарном запасе дилеров по всей России», — отметила топ-менеджер.

По её словам, особых модификаций для корпоративных парков и такси на данный момент не планируется, однако в компании подчеркнули, что автомобили «Волга» имеют все шансы занять «достойное место» в этих компаниях.

«В этом сегменте ключевой фактор — общая стоимость владения и расход топлива. Наши стартовые версии изначально прекрасно оснащены, и при этом экономически привлекательны. Они позволят бизнесу комфортно войти в бренд и на практике оценить выгоду эксплуатации Volga», — заключила Фадеева.

Старт продаж автомобилей намечен на 19 июня 2026 года. Цены на российские машины начинаются от 2 749 000 рублей.

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