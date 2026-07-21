Названы самые популярные кроссоверы в России

Опубликовано 21 июля 2026, 16:471 мин.
Названы самые популярные кроссоверы в РоссииАбсолютным лидером рынка стала машина российского производства
Россиянам перечислили самые популярные кроссоверы. В период с января по июнь на российском рынке было реализовано 450 354 новых кроссоверов и внедорожников — это на 25,9% больше, чем годом ранее.. Уточняется, что на них приходится порядка 74% всего легкового авторынка России.
РИА Новости / Наталья Селиверстова
Бестселлером российского авторынка стал вседорожник Tenet T7. За первые шесть месяцев на модели остановили свой выбор 36 490 покупателей.
Бывший лидер продаж — Haval Jolion — опустился на второе место с результатом 35 473 реализованных машин. Это на 38,5% больше, чем годом ранее.
Замыкает тройку лидеров Lada Niva Travel, которая в январе—июне разошлась тиражом 21 431 экземпляров. Это больше, чем годом ранее, на 33%.
Кроме того, спросом у россиян в I полугодии пользовались Tenet T4 (18 321 шт.), Lada Niva Legend (16 083 шт., +4,7%), Haval M6 (14 726 шт., +22,4%), Geely Monjaro (13 818 шт., +0,5%), Changan Uni-S (11 477 шт., -14,9%), Mazda CX-5 (10 835 шт., +1125,7%), Haval F7 (9 590 шт., -2,2%).
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