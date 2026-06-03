Локализация автомобилей Volga обойдётся в десятки миллиардов рублей

Опубликовано 03 июня 2026, 10:211 мин.
Локализация автомобилей Volga обойдётся в десятки миллиардов рублейЗа 10 лет нижегородское предприятие инвестирует в производство 60 млрд рублей
Локализация автомобилей Volga в РФ обойдётся в десятки миллиардов рублей. Российская компания «Производство легковых автомобилей», которая занимается выпуском возрождённых машин «Волга», заключила специнвестконтракт с Минпромторгом. Документ, срок действия которого составляет 10 лет, предусматривает постепенное углубление локализации машин, на что будет потрачено около 60 млрд рублей.
Volga
На старте продаж модельный ряд бренда будет включать кроссоверы K40 и K50, а также седаны С50 — они же являются перелицованными Geely Atlas, Monjaro и Preface. В рамках локализации планируется освоить выпуск двигателей и коробок передач на территории России, создание локальной базы компонентов, также предполагается создание собственной линейки машин.
Сборка машин налажена в Нижнем Новгороде на заводе, на котором ранее собирали Volkswagen и Skoda для российского рынка. Производственная мощность площадки достигает 110 тыс. автомобилей в год.
Цены на Volga K40 будут начинаться от 2,75 млн рублей, K50 оценивается в 4,2 млн рублей, а стоимость четырёхдверки C50 будет стартовать с отметки 2,9 млн рублей.
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Источник:Ведомости
Автор:Светлана Ходос