Локализация автомобилей Volga обойдётся в десятки миллиардов рублей

На старте продаж модельный ряд бренда будет включать кроссоверы K40 и K50, а также седаны С50 — они же являются перелицованными Geely Atlas, Monjaro и Preface. В рамках локализации планируется освоить выпуск двигателей и коробок передач на территории России, создание локальной базы компонентов, также предполагается создание собственной линейки машин.

Сборка машин налажена в Нижнем Новгороде на заводе, на котором ранее собирали Volkswagen и Skoda для российского рынка. Производственная мощность площадки достигает 110 тыс. автомобилей в год.

Цены на Volga K40 будут начинаться от 2,75 млн рублей, K50 оценивается в 4,2 млн рублей, а стоимость четырёхдверки C50 будет стартовать с отметки 2,9 млн рублей.

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