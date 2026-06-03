В России призвали ввести скидки на УАЗ, но не для всех

Авторы предложения отмечают, что российские внедорожники могут быть использованы в сельскохозяйственной, предпринимательской и лесохозяйственной деятельности, особенно в регионах с труднопроходимой местностью и малых населённых пунктах.

«В целях увеличения доступности необходимых отечественных транспортных средств, в первую очередь компании УАЗ, для граждан, проживающих и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сельской местности, считаем целесообразным реализовать программу предоставления на территории Российской Федерации единовременных субсидий на покупку транспортных средств», — говорится в обращении.

По планам, фермеры и сельские бизнесмены смогут сэкономить до 20% при покупке внедорожников УАЗ Патриот или Хантер, фургонов «Буханка», грузовых Пикап и коммерческих Профи. Субсидия должна предоставляться из федерального бюджета, а в числе обязательных условий для покупателей названо использование машины для работы в течение как минимум трёх лет.

«Недорогой и проходимый автомобиль - это не роскошь, а необходимость в сельской местности. Отечественные заводы предлагают широкую линейку таких машин, которые могут использоваться там, где обычные авто ни за что не проедут. В том числе, Ульяновский автозавод», — заключил один из авторов инициативы, депутат Айрат Гибатдинов.

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