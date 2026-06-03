Мантуров объяснил назначение утильсбора на машины

«Что касается работы по прикрытию “лазеек”, по мере того, как наши партнёры по ЕАЭС будут использовать решения по ввозу автомобилей иностранных брендов, мы будем реагировать, чтобы наш рынок был защищён», — заявил политик.

Вице-премьер не исключил, что в будущем могут появиться новые заградительные пошлины, из-за чего ввезённые машины станут ещё дороже.

Он также отметил, что различные схемы ввоза иномарок несправедливы по отношению к компаниям, которые активно инвестируют в развитие производства на территории России, а также загружают мощности автокомпонентных предприятий.

Мантуров также напомнил, что сегодня на территории страны собирают достаточно иностранных моделей, которые при соблюдении ряда условий могут считаться российскими. При этом их доля на авторынке уже достигла 60%.

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