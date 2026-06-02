Российские тюнеры объявили старт продаж экспедиционного внедорожника Haval

Российские тюнеры объявили старт продаж экспедиционного внедорожника HavalРоссиянам доступен подготовленный для хардкорного бездорожья H9 от Arctic Trucks
Инженеры фирмы модернизировали шасси, кузов и электронику модели, а также установили лифтованную подвеску и регулируемой тягой, благодаря чему дорожный просвет вырос с 224 до 274 мм, а также 17-дюймовые фирменные алюминиевые колёсные диски с внедорожными покрышками размером 35х12.5.
В число доработок вошли расширенные колёсные арки с особыми накладками в цвет кузова, другие пороги, подкрылки, брызговики.
Кроме того, в фирменном каталоге Arctic Trucks доступно более 500 вариантов дополнительного оборудования для машины: от дополнительной защиты и освещения до аксессуаров для тяжёлого бездорожья.
Под капотом рамного внедорожника установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 218 л. с., работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный.
В компании подчеркнули, что все внесённые изменения легализованы и внесены в ПТС, а сами модернизированные внедорожники полностью сохранили гарантию и могут передвигаться по любым дорогам без ограничений. Цены на Haval H9 от Arctic Trucks начинаются от 6 229 000 рублей, стоимость внесения доработок на собственный автомобиль составляет 1 430 000 рублей.
