Changan предложит россиянам новый экономичный кроссовер

Changan предложит россиянам новый экономичный кроссоверПолноразмерный Deepal S09 получил ОТТС
Размеры паркетника составляют 5205 х 1996 х 1800 мм в длину, ширину и высоту, расстояние между осями равно 3105 мм. По предварительным данным, в нашей стране автомобиль будет предлагаться в пяти- и семиместном вариантах исполнения.
В движение модель станет приводить гибридная установка последовательного типа — самая налоговыгодная в нашей стране. Это значит, что 150-сильный наддувный мотор объёмом 1,5 литра будет работать исключительно для зарядки 40,18-киловаттного аккумулятора, а крутящий момент на колёса будут передавать два электромотора суммарной отдачей 492 силы.
Новинка будет оснащаться проекционным дисплеем вместо традиционной панели приборов, объединёнными в одном корпусе экраном медиасистемы и дополнительным дисплеем для переднего пассажира, интегрированным в потолок монитором для пассажиров заднего ряда сидений, а также широким наборов водительских ассистентов.
Ожидается, что на российском рынке старт продаж Deepal S09 намечен на вторую половину 2026 года.
