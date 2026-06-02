Опубликовано 02 июня 2026, 10:30
Changan предложит россиянам новый экономичный кроссовер

Полноразмерный Deepal S09 получил ОТТС
Changan предложит в РФ новый экономичный кроссовер. Китайский автогигант получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый вседорожник Deepal S09. По предварительным данным, на российском рынке модель будет оборудована в двух вариантах компоновки салона и гибридной установкой.
Размеры паркетника составляют 5205 х 1996 х 1800 мм в длину, ширину и высоту, расстояние между осями равно 3105 мм. По предварительным данным, в нашей стране автомобиль будет предлагаться в пяти- и семиместном вариантах исполнения.

В движение модель станет приводить гибридная установка последовательного типа — самая налоговыгодная в нашей стране. Это значит, что 150-сильный наддувный мотор объёмом 1,5 литра будет работать исключительно для зарядки 40,18-киловаттного аккумулятора, а крутящий момент на колёса будут передавать два электромотора суммарной отдачей 492 силы.

Новинка будет оснащаться проекционным дисплеем вместо традиционной панели приборов, объединёнными в одном корпусе экраном медиасистемы и дополнительным дисплеем для переднего пассажира, интегрированным в потолок монитором для пассажиров заднего ряда сидений, а также широким наборов водительских ассистентов.

Ожидается, что на российском рынке старт продаж Deepal S09 намечен на вторую половину 2026 года.

