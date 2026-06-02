Россиянам назвали самые проблемные двигатели на машинах

Россиянам назвали самые проблемные двигатели на машинахЭксперт Родионов объяснил, как определить автомобили со спорными моторами на вторичном рынке
«Основные причины уязвимости многих турбированных агрегатов похожи. Производители стремились одновременно повысить мощность, уложиться в жёсткие экологические нормы и показать красивый расход топлива в паспорте. Для этого некоторые уменьшали запас прочности поршневой группы, ставили более тонкие маслосъёмные кольца, экономили на объёме масляной системы, усложняли газораспределение с длинными цепями и фазорегуляторами. При этом турбина сильно поднимает тепловую нагрузку. Масло работает в более тяжёлых условиях, чувствительнее к просроченным заменам и низкому качеству», — пояснил эксперт.
В результате нередко к пробегу 60—100 тыс. км возникает ряд проблем: увеличивается расход масла, появляются нагар и задиры на цилиндрах, растягивается цепь ГРМ, появляются посторонние звуки.
Вопреки распространённому мнению, проблемы с надёжностью моторов возникают не только у китайских автомобилей. Родионов отметил, что за последние несколько лет значительно выросло количество обращений со стороны владельцев BMW с 1,6-литровыми агрегатами семейства EP6 и необходимостью проведения капремонта уже на 300 тыс. км, также неисправности часто появляются на ранних версиях моторов TSI на немецких машинах VAG, двигателях семейства G4KH на Hyundai и Kia.
Практически во всех случаях минимизировать риск поломок позволит регулярное обслуживание, причём владельцам рекомендовано не отступать от регламента и не использовать дешёвое моторное масло, а также осторожнее обращаться с холодным двигателем, не допуская его перегрузок.
При покупке автомобилей на вторичном рынке не стоит отказываться от тщательной диагностики силовой установки, а также проверки сервисного обслуживания.
«Стоит посмотреть сервисную историю, прислушиваться к работе цепи, провести механическую проверку ЦПГ на износ, по возможности делать эндоскопию. При таком подходе даже мотор с противоречивой славой может отлично отработать свой ресурс», — заключил Родионов.
