Россиянам назвали самые проблемные двигатели на машинах

«Основные причины уязвимости многих турбированных агрегатов похожи. Производители стремились одновременно повысить мощность, уложиться в жёсткие экологические нормы и показать красивый расход топлива в паспорте. Для этого некоторые уменьшали запас прочности поршневой группы, ставили более тонкие маслосъёмные кольца, экономили на объёме масляной системы, усложняли газораспределение с длинными цепями и фазорегуляторами. При этом турбина сильно поднимает тепловую нагрузку. Масло работает в более тяжёлых условиях, чувствительнее к просроченным заменам и низкому качеству», — пояснил эксперт.

В результате нередко к пробегу 60—100 тыс. км возникает ряд проблем: увеличивается расход масла, появляются нагар и задиры на цилиндрах, растягивается цепь ГРМ, появляются посторонние звуки.

Вопреки распространённому мнению, проблемы с надёжностью моторов возникают не только у китайских автомобилей. Родионов отметил, что за последние несколько лет значительно выросло количество обращений со стороны владельцев BMW с 1,6-литровыми агрегатами семейства EP6 и необходимостью проведения капремонта уже на 300 тыс. км, также неисправности часто появляются на ранних версиях моторов TSI на немецких машинах VAG, двигателях семейства G4KH на Hyundai и Kia.

Практически во всех случаях минимизировать риск поломок позволит регулярное обслуживание, причём владельцам рекомендовано не отступать от регламента и не использовать дешёвое моторное масло, а также осторожнее обращаться с холодным двигателем, не допуская его перегрузок.

При покупке автомобилей на вторичном рынке не стоит отказываться от тщательной диагностики силовой установки, а также проверки сервисного обслуживания.

«Стоит посмотреть сервисную историю, прислушиваться к работе цепи, провести механическую проверку ЦПГ на износ, по возможности делать эндоскопию. При таком подходе даже мотор с противоречивой славой может отлично отработать свой ресурс», — заключил Родионов.

Читайте также: