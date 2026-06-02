Опубликовано 02 июня 2026, 06:24
1 мин.

Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правил

В России проработают вопрос реабилитации нетрезвых автомобилистов
В РФ водителей захотели принудительно лечить за одно нарушение правил. Правительство распорядилось проработать вопрос введения обязательной медицинской реабилитации для россиян, которые были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Тарасенков Александр/PhotoXPress.ru

Работать над нововведением станут специалисты Минздрава, Минюста и МВД России, а предложения должны быть представлены до 2027 года.

«Проработка вопроса закрепления возможности при назначении наказания за совершение административных правонарушений или преступлений в области дорожного движения лицу, управляющему ТС в состоянии опьянения, возлагать на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществ», — говорится в постановлении кабмина.

Одновременно в профильных ведомствах разработают новый порядок проведения медицинского освидетельствования в случаях, когда действующие сегодня нормы выполнить в полном объёме невозможно из-за состояния человека.

Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
