Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правил

Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правилВ России проработают вопрос реабилитации нетрезвых автомобилистов
Работать над нововведением станут специалисты Минздрава, Минюста и МВД России, а предложения должны быть представлены до 2027 года.
«Проработка вопроса закрепления возможности при назначении наказания за совершение административных правонарушений или преступлений в области дорожного движения лицу, управляющему ТС в состоянии опьянения, возлагать на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществ», — говорится в постановлении кабмина.
Одновременно в профильных ведомствах разработают новый порядок проведения медицинского освидетельствования в случаях, когда действующие сегодня нормы выполнить в полном объёме невозможно из-за состояния человека.
Читайте также:
- В России GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера
- В России сертифицируют две модели Xpeng
- Россиянам объяснили, как выбрать экипировку для мотоцикла