Россиянам объяснили, как выбрать экипировку для мотоцикла

Не стоит пренебрегать перчатками, причём стоит запастись защитой по погоде: как правило, у многих мотоциклистов есть несколько пар на разную погоду. Полезны они, кстати, могут оказаться не только при возможном падении, но также отлично защищают руки от дождя, камней, насекомых — на скорости удары могут быть довольно болезненными.

«На теле обязательно должна быть мотокуртка, либо защитный жилет с подушкой безопасности. Это сейчас новое современное веяние, которое открывается в случае ДТП. Некоторые мотоциклисты, особенно в жару, используют так называемую черепаху — это фактически сетчатая майка с длинным рукавом, на которую прикреплены щитки. Однако использовать её стоит только как второй или как базовый слой», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в случае удара об асфальт или другую твёрдую поверхность надетая сверху одежда не позволит щиткам провернуться на теле.

Защитить таз и бёдра помогут специальные шорты. Впрочем, чаще они используются на внедорожных гонках, а для ежедневной носки не очень комфорты. Так что эксперт рекомендует обратить внимание на специальные джинсы или брюки. Выглядят они почти как гражданские, но приставка «мото» здесь означает наличие не только защитных щитков, но также прочных кевларовых или аналогичных по характеристикам нитей, предотвращающих истирание.

Не советует опытный мотоциклист игнорировать и специальную обувь с защитой. Хотя и признаёт, что наилучшую защиту обеспечивают крайне неудобные «на каждый день» ботинки для спортивных соревнований.