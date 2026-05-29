Россиянам назвали способы восстановления машин после подтоплений

«Первое, что нужно сделать, - оценить уровень подтопления. Если вода была ниже порогов, чаще всего страдают тормоза, подвеска, ступичные подшипники, элементы выхлопной системы, нижние разъемы и датчики. Если вода дошла до порогов или попала в салон, под угрозой уже проводка, блоки комфорта, ковролин, шумоизоляция, разъемы под сиденьями и элементы систем безопасности», — пояснил эксперт.

Если подтопление или лужа, в которую водитель заехал, были достаточно глубокими и воды поднялась выше уровня капота, сидений и панели приборов — это уже критический случай. Здесь возможны довольно серьёзные повреждения управляющей электроники двигателя, медиасистемы, блоков ABS, ESP и других систем безопасности, также не исключено попадание воды в двигатель, трансмиссию и топливные магистрали.

Эксперт предупреждает, что в этом случае ни при каких условиях нельзя пытаться запустить двигатель до проверки специалистами. Если жидкость попала в цилиндры, то это может обернуться гидроударом и дорогостоящим ремонтом силовой установки. По той же причине стоит проверить состояние коробки передач, раздатки, редукторов и мостов, тормозов и подвески.

Кроме того, необходимо провести проверку патрубков, воздушного фильтра, интеркулера, дроссельного узла, впускной коллектор. Если обнаруживается влага — разбирать и сушить узлы, не лишним будет выкрутить свечи или форсунки и тщательно всё просушить до первого запуска. Обязательно нужно проверить моторное масло: если на щупе или крышке маслозаливной горловины обнаружится эмульсия или капли воды, сама техническая жидкость приобретает мутный неправильный цвет или нехарактерный запах, либо заметно резкое повышение уровня — автомобилистам советуют заменить и само масло, и фильтр.

«Отдельная зона риска — электрика. Вода приводит к окислению контактов, коррозии дорожек плат, повышению сопротивления в цепях, ложным сигналам датчиков и сбоям связи между блоками. Проверять нужно блок управления двигателем, ABS/ESP, блок комфорта, монтажный блок предохранителей, реле, силовые контакты, разъёмы под сиденьями, проводку в порогах, жгуты в районе пола, генератор и стартер. Типичная ошибка - просушить коврики и считать проблему решенной», — напомнил Архипов.

Он пояснил, что если вода попала в салон, то она остаётся под ковролином, с шумоизоляции и жгутах проводки. Так что правильная сушка при крупном подтоплении подразумевает не только коврики, но также демонтаж сидений, подъём пола, проверку разъёмов. После этого стоит провести антикоррозийную и антибактериальную обработку.

«Если автомобиль заглох в воде, повторно запускать его нельзя. Нужно выключить зажигание, переместить машину в безопасное место — лучше эвакуатором — и только после этого проверять впуск, воздушный фильтр, масло, свечи или форсунки. Попытка "ещё раз завести" может превратить профилактику в капитальный ремонт двигателя", - резюмировал эксперт.

