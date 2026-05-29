АвтоВАЗ объяснил значение трёх букв в новом суббренде

Производство машин под новым брендом стартовало в 2026 году, а линейка включает в себя фургоны M7 и M9.

Первый оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 137 л. с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией, привод — задний. Автомобиль представляет собой доработанную для российских условий китайскую модель Shineray, а покупатели могут выбрать между цельнометаллическим фургоном и грузопассажирским минивэном. Цены на SKM M7 начинаются от 2,86 млн рублей.

Кроме того, в сентябре в автосалонах появился новый M9, который предложен в грузовой и пассажирской версиях с количеством посадочных мест от 7 до 9, а также топовом исполнении бизнес.

Такую машину в движение приводит 150-сильный дизель, с которым сочетаются 6-диапазонная механическая трансмиссия или 9-ступенчатый «автомат», привод — передний. По предварительным данным, стоимость будет стартовать с отметки 5,0 млн рублей.

Сам бренд, как отмечал тольяттинский автогигант, стал совместным проектом АвтоВАЗа и нижегородской компании «Промтех», специализирующейся на выпуске коммерческой техники.

