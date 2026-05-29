Опубликовано 29 мая 2026, 09:01
Эксперт оценил новые требования для водителей на АЗС в России

Ранее сообщалось, что граждан не будут обслуживать за разговоры по телефонам
Эксперт Милешкин оценил новые требования для россиян на АЗС. В соответствии с новыми противопожарными требованиями, с 1 июня на территории России запретят разговаривать по мобильным телефонам на территории заправочных станций. Россиянам пригрозили отказом от обслуживания и внесением в чёрные списки. Однако, по мнению редактора журнала «За рулём» Кирилла Милешкина, которое он озвучил в беседе с Quto.ru, норма работать не будет.
РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Начну с того, что на АЗС до сих пор при въезде висят знаки с требованиями заглушить мотоцикл за 15 метров и высадить пассажиров из машины. А ещё некоторые заправки отказываются отпускать топливо в пластиковые канистры, даже если последние прямо для этого предназначены. Более того, такую канистру можно купить на самой АЗС, а вот наполнить — нет. Так что запрет на использование телефона отлично ложится в ту же категорию бредовых, устаревших и никем не соблюдаемых норм», — отметил эксперт.

Он предположил, что для реализации нормы на каждой заправочной станции должна появиться отдельная должность «собирателя телефонов на въезде», а многочисленным сервисам заправки через мобильные приложения «нужно готовиться к закрытию», так как новые требования подразумевают использование смартфона исключительно для оплаты топлива по QR-коду.

«Короче говоря, даже если некий новый регламент действительно существует, работать он не будет», — заключил Милешкин.

Автор:Светлана Ходос
