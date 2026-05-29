В России связали поведение водителей с качеством жизни

Сообщается, что в основу исследования легли данные 1,6 млн пользователей сервиса. В итоге оказалось, что в менее благополучных регионах автопарк, в среднем, старше на пять лет, а особой популярностью пользуются японские машины. Кроме того, цены на «автогражданку» в этих областях ниже, так как водители более аккуратные.

В то же время, в регионах, которые возглавляют строчки рейтинга, граждане чаще покупают новые машины, в том числе мощные и премиальные, но чаще провоцируют аварии на дорогах.

Среди наиболее популярных автомобилей в российских областях, которые считаются процветающими, значатся Kia Rio. Hyundai Solaris и Ford Focus, в тех же, которые находятся в конце списка — Toyota Corolla, Camry и Wish, а связано это с популярностью ввоза подержанных японских транспортных средств. Средний возраст машин — 19 лет против 14.

Разница есть и в спросе на китайские машины — в областях, которые находятся на вершине списка, на них приходится 56% автопарка, в конце — 44%. Спрос на Mercedes-Benz, BMW, Lexus и другие премиальные автомобили также вдвое выше в более благополучных областях (9% и 4%), так же, как и на технику с моторами мощностью более 150 л. с. (27% и 20%). Обратная тенденция наблюдается с малолитражками — в областях, которые находятся в нижней части рейтинга на них приходится 80% автопарка, тогда как в верхних — только 73%.

Читайте также: