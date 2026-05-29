Опубликовано 29 мая 2026, 06:34
Болтающим по телефонам на АЗС россиянам не продадут бензин

С 1 июня на заправках введут новые противопожарные требования
Болтающим по телефону на АЗС водителям не продадут бензин. Разговор по мобильному на территории заправочных станций в ближайшее время может обернуться для автомобилистов отказом в обслуживании из-за противопожарных норм, которые вступят в силу с 1 июня 2026 года.
Артеменков Александр/PhotoXPress.ru

Топливные и мобильные операторы намерены ужесточить противопожарные правила работы на АЗС в соответствии с новыми требованиями. В частности, клиентам запретят разговаривать по телефону вне салона автомобиля, так как это может быть опасно из-за случайной искры.

«На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в чёрный список», — пояснила управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева.

По её словам, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой, также не исключён вызов полиции.

Пользоваться смартфоном можно будет только для оплаты топлива по QR-коду.

Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
