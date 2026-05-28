Новости
Опубликовано 28 мая 2026, 14:07
1 мин.

В России захотели продавать красивые госномера машин

Законопроект внесён на рассмотрение Госдумы
ГД рассмотрит закон о продаже красивых госномеров на машины. На рассмотрение депутатов внесён законопроект о проведении аукционов на определённые буквенно-числовые сочетания регистрационных знаков автомобилей. Как сообщил о одной из соцсетей первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев, документ был доработан с учётом замечаний кабмина.
В России захотели продавать красивые госномера машин
PhotoXPress.ru

«Законопроект о "красивых" номерах снова внесён в Госдуму. Его доработали по замечаниям правительства и нашего комитета, и он снова "поехал" по рельсам обычного законопроекта: отзывы, рассылка и так далее», — отметил политик.

Согласно проекту, закон о регистрации транспортных средств должен быть дополнен статьёй, позволяющей автомобилистам за деньги зарезервировать за собой понравившееся сочетание знаков при регистрации машин. Все действия, согласно поправкам, должны производиться через портал «Госуслуг», а выбирать можно из любого свободного варианта.

Авторы нововведений отмечают, что это позволит сократить серый рынок продажи госномеров и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

Читайте также:

  • ВС РФ признал незаконным отказ ГАИ в регистрации машины по одной причине
  • Российская марка Aurus готовит премьеру двух новых моделей
  • Объявлены цены на новый спорт-седан Changan для России
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#законы
,
#регистрация ТС
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. В России захотели продавать красивые госномера машин