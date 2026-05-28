В России захотели продавать красивые госномера машин

«Законопроект о "красивых" номерах снова внесён в Госдуму. Его доработали по замечаниям правительства и нашего комитета, и он снова "поехал" по рельсам обычного законопроекта: отзывы, рассылка и так далее», — отметил политик.

Согласно проекту, закон о регистрации транспортных средств должен быть дополнен статьёй, позволяющей автомобилистам за деньги зарезервировать за собой понравившееся сочетание знаков при регистрации машин. Все действия, согласно поправкам, должны производиться через портал «Госуслуг», а выбирать можно из любого свободного варианта.

Авторы нововведений отмечают, что это позволит сократить серый рынок продажи госномеров и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

