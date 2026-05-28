Объявлены цены на новый спорт-седан Changan для России

В движение модель приводит 2,0-литровый турбомотор мощностью 235 л. с. и 390 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, привод — передний.

Список оборудования включает 10,0-дюймовую цифровую приборку, мультимедиа с тачскрином диагональю 14,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, встроенные сервисы Яндекса, камеры кругового обзора, интерьерную подсветку, аудиосистему с 10 динамиками, адаптивный круиз-контроль, вентиляцию передних кресел, а также поднимающийся автоматически на высокой скорости активный спойлер, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цены на новый Changan Uni-V на российском рынке начинаются от 3 499 900 рублей.

Читайте также: