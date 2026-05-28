28 мая 2026, 08:47
Great Wall рассказал о продажах одной модели TankВ компании сообщили, что дилеры реализовали 25 тыс. внедорожников 500
Great Wall рассказал о продажах одной модели Tank. Китайский автогигант сообщил о росте спроса на автомобили одного из своих суббрендов. Так, с момента запуска на российском рынке, своих владельцев нашли 25 тыс. экземпляров модели под индексом 500.

Премьера машины в нашей стране состоялась в апреле 2023 года. Покупателям внедорожник предложен в пяти- и семиместном вариантах исполнения.
Моторная гамма включает 3,0-литровый V6 на 299 или 354 сил, а также мягко-гибридную 299-сильную установку и подзаряжаемый гибрид суммарной отдачей 394 л. с. Привод — полный, с понижающей передачей и блокировками всех дифференциалов.
В список оборудования входят сервисы Яндекс Авто с интеграцией с домашней станцией, фирменная телематика, голосовое управление рядом функций, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя и другое оснащение.
