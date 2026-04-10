Great Wall рассказал о планах на российском рынке

Great Wall рассказал о планах на российском рынкеПроизводитель намерен делать упор на унификацию и локализацию
В компании подчеркнули, что модульная архитектура GWM One включает 49 ключевых модулей и 329 унифицированных компонентов. Предназначена она для автомобилей разных классов, с разными типами силовых установок, конфигурациями и требованиями разных рынков.
Также производитель сообщил, что одним из основных направлений работы в России является локализация производства и создание экосистемы, включающей непосредственно производство автомобилей, интеграцию цепочки поставок, развитие дилерской сети и комплексной системы послепродажного обслуживания.
Сегодня на собственном заводе в Тульской области Great Wall выпускает кроссоверы Haval F7, F7x, Jolion, H3 и Dargo. Помимо этого, в феврале 2025 года на заводе в Калуге началось производство Haval M6, а во II квартале 2026 года на калининградском «Автоторе» стартует серийный выпуск рамных внедорожников Tank 300.
«GWM вносит значительный вклад в экономику страны, создавая тысячи рабочих мест и способствуя росту доли локальных поставщиков. В будущем концерн Great Wall Motors продолжит углублять и расширять стратегию локализации в России», — подчеркнули в компании.