АвтоВАЗ отреагировал на попытки дилера продать битую Lada как новую

«АвтоВАЗ оперативно начал всестороннюю проверку фактов, продемонстрированных на видео одним из клиентов, и считает сложившуюся ситуацию недопустимой для официального дилера марки Lada», — подчеркнул производитель.

Уточняется, что по результатам расследования к продавцу будут применяться «максимально строгие меры воздействия» в финансовом и юридическом аспектах, вплоть до отзыва лицензии.

Речь идёт о видеоролике, который ранее был опубликован в одной из соцсетей. На кадрах видно, что у шоуруме марки выставлен автомобиль с явными следами кузовного ремонта, при этом менеджер заявлял, что машина 2023 года абсолютно новая и не битая.

Кстати, автора ролика производитель приглашает на работу в качестве «тайного покупателя» для оценки качества работы дилеров и техцентров Lada.

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