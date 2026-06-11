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Опубликовано 11 июня 2026, 12:33
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АвтоВАЗ отреагировал на попытки дилера продать битую Lada как новую

Одного из дилеров марки уличили в недобросовестности
АвтоВАЗ жёстко отреагировал на попытки дилера продать битую Lada под видом новой . Волжский автозавод сообщил о начале проверки в отношении одного из своих дилерских центров в Санкт-Петербурге после сообщений о махинациях продавцов. Об этом сообщили редакции Quto.ru в пресс-службе компании.
АвтоВАЗ отреагировал на попытки дилера продать битую Lada как новую
РИА Новости / Александр Иванов

«АвтоВАЗ оперативно начал всестороннюю проверку фактов, продемонстрированных на видео одним из клиентов, и считает сложившуюся ситуацию недопустимой для официального дилера марки Lada», — подчеркнул производитель.

Уточняется, что по результатам расследования к продавцу будут применяться «максимально строгие меры воздействия» в финансовом и юридическом аспектах, вплоть до отзыва лицензии.

Речь идёт о видеоролике, который ранее был опубликован в одной из соцсетей. На кадрах видно, что у шоуруме марки выставлен автомобиль с явными следами кузовного ремонта, при этом менеджер заявлял, что машина 2023 года абсолютно новая и не битая.

Кстати, автора ролика производитель приглашает на работу в качестве «тайного покупателя» для оценки качества работы дилеров и техцентров Lada.

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Автор:Светлана Ходос
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