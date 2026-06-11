В Госдуме призвали изменить правила эвакуации автомобилей

Депутат напомнил, что сегодня законодательство позволяет остановить эвакуацию автомобилей, но для этого нужно предъявить документы на них. Если нужных бумаг при себе нет, либо они лежат в машине, никаких возможностей остановки перемещения на штрафстоянку нет.

Помимо этого, Нилов напомнил, что зачастую гаишники попросту не дают владельцам возможность забрать бумаги из машины.

«Такие поправки мы внесли с уточнением действующих норм: если водитель заявил о наличии документов в машине, немедленно обязаны ему обеспечить доступ к документам в салон автомобиля. Если заявил о возможности управлять данным транспортным средством — процедура эвакуации временно, на 15 минут, прекращается, чтобы у водителя была возможность принести документы и продемонстрировать», — подчеркнул политик.

Депутат отметил, что в случае, если владелец успел своевременно появиться на месте эвакуации, это не снимает с него ответственность за нарушения правил парковки. Тем не менее, ограничивать ему доступ в салон и не давать возможность принести документы из дома, недопустимо.

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