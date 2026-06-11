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Опубликовано 11 июня 2026, 06:30
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В Госдуме призвали изменить правила эвакуации автомобилей

Гаишник должен останавливать перемещение и обеспечить доступ в салон при появлении владельца
В ГД предложили изменить правила эвакуации машин. Автомобилистам нужно давать больше возможностей для остановки принудительного перемещения их машин, считает глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его мнению, водители должны иметь возможность взять документы из салона, даже если техника уже погружена, либо рассчитывать на постановку процесса на паузу, что позволит принести их из дома.
В Госдуме призвали изменить правила эвакуации автомобилей
PhotoXPress.ru

Депутат напомнил, что сегодня законодательство позволяет остановить эвакуацию автомобилей, но для этого нужно предъявить документы на них. Если нужных бумаг при себе нет, либо они лежат в машине, никаких возможностей остановки перемещения на штрафстоянку нет.

Помимо этого, Нилов напомнил, что зачастую гаишники попросту не дают владельцам возможность забрать бумаги из машины.

«Такие поправки мы внесли с уточнением действующих норм: если водитель заявил о наличии документов в машине, немедленно обязаны ему обеспечить доступ к документам в салон автомобиля. Если заявил о возможности управлять данным транспортным средством — процедура эвакуации временно, на 15 минут, прекращается, чтобы у водителя была возможность принести документы и продемонстрировать», — подчеркнул политик.

Депутат отметил, что в случае, если владелец успел своевременно появиться на месте эвакуации, это не снимает с него ответственность за нарушения правил парковки. Тем не менее, ограничивать ему доступ в салон и не давать возможность принести документы из дома, недопустимо.

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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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