Завод «Москвич» объявил сроки начала сборки гибридных машин

Топ-менеджер подчеркнула, что на российском рынке растёт интерес к батарейным автомобилям.

«Конечно, гибрид будет чуть дороже, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Бесспорно, батарея стоит денег. Однако всё равно эта стоимость не запредельная. У гибридов батарея гораздо меньшего размера, поэтому в конечном итоге там определённый баланс в стоимости все равно находится», — пояснила Фролова.

Никаких дополнительных подробностей относительно «донора» для будущей модели пока нет. Не исключено, что им станет один из гибридов концерна SAIC, на базе которого уже выпускают машины М-линейки. На сегодняшний день китайцы собирают бензо-электрические легковушки под брендами MG и Roewe.

Премьера гибридных «Москвичей» состоится в 2027 году.

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