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Опубликовано 10 июня 2026, 10:50
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Завод «Москвич» объявил сроки начала сборки гибридных машин

Линейка бренда пополнится бензо-электрической версией в будущем году
Завод «Москвич» объявил сроки начала выпуска гибридных машин. Модельный ряд столичного предприятия в скором времени будет расширен за счёт гибридного автомобиля. По словам главы сборочной площадки Елены Фроловой, решение станет ответом на запросы покупателей.
Завод «Москвич» объявил сроки начала сборки гибридных машин
Москвич

Топ-менеджер подчеркнула, что на российском рынке растёт интерес к батарейным автомобилям.

«Конечно, гибрид будет чуть дороже, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Бесспорно, батарея стоит денег. Однако всё равно эта стоимость не запредельная. У гибридов батарея гораздо меньшего размера, поэтому в конечном итоге там определённый баланс в стоимости все равно находится», — пояснила Фролова.

Никаких дополнительных подробностей относительно «донора» для будущей модели пока нет. Не исключено, что им станет один из гибридов концерна SAIC, на базе которого уже выпускают машины М-линейки. На сегодняшний день китайцы собирают бензо-электрические легковушки под брендами MG и Roewe.

Премьера гибридных «Москвичей» состоится в 2027 году.

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Источник:Коммерсантъ
Автор:Светлана Ходос
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