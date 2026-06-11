Марка Jeland назвала цены на свой первый кроссовер для россиян

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с., работающий в связке с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — передний.

Одним из преимуществ модели является сертификация фаркопа, который позволяет буксировать прицеп массой до 750 кг. Ещё 75 кг груза можно разместить на рейлингах на крыше.

Базовая версия Jeland J6 Актив оснащается светодиодной оптикой, кондиционером, 8,0-дюймовой цифровой панелью приборов, мультимедиа с тачскрином диагональю 9,0 дюйма и беспроводным подключением смартфона через Apple CarPlay и Android Auto, а также подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цены на автомобиль начинаются от 2 290 000 рублей.