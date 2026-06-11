Марка Jeland назвала цены на свой первый кроссовер для россиян

Марка Jeland назвала цены на свой первый кроссовер для россиянАвтомобиль уже появился в автосалонах бренда
Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с., работающий в связке с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — передний.
Одним из преимуществ модели является сертификация фаркопа, который позволяет буксировать прицеп массой до 750 кг. Ещё 75 кг груза можно разместить на рейлингах на крыше.
Базовая версия Jeland J6 Актив оснащается светодиодной оптикой, кондиционером, 8,0-дюймовой цифровой панелью приборов, мультимедиа с тачскрином диагональю 9,0 дюйма и беспроводным подключением смартфона через Apple CarPlay и Android Auto, а также подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Цены на автомобиль начинаются от 2 290 000 рублей.
Оборудование более дорогой комплектации Комфорт также включает противотуманные фары, электропривод крышки багажника, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 6 динамиками, камера заднего вида и увеличенный до 13,2 дюйма дисплей медиасистемы. Всё это оценивается в 2 549 000 рублей.
Топовому исполнению Престиж стоимостью от 2 699 000 рублей, помимо прочего, положены панорамная крыша, атмосферная подсветка салона, камеры кругового обзора, подогрев задних и вентиляция передних сидений, акустика с 8 динамиками, беспроводная зарядка для смартфона и адаптивный круиз-контроль.
Производство Jeland J6 налажено на экс-заводе Hyundai в петербургских Шушарах.
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