Что делать, если машина «закипела» на дороге

В первую очередь, нужно убедиться в собственной безопасности: аккуратно замедлиться, съехать на обочину, включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки. Все манипуляции стоит проводить осторожно, особенно если машина уже начала дымить.

После остановки глушить двигатель не рекомендуется (если дыма из-под капота пока нет), лучше включить печку, распределив таким образом тепло по всему салону. А вот открывать капот и крышку расширительного бачка не стоит: это чревато ожогами для владельца от волны жара и вредных паров под высоким давлением.

Самое вредное и опасное для автомобиля, что может сделать водитель — это полить на радиатор или двигатель холодной водой и обеспечить таким образом резкий перепад температуры.

В этом ситуации нужно запастись терпением и дождаться, пока двигатель остынет сам. Лучше всего выяснить причину, по которой это произошло, но если сделать этого не удалось, но машина заводится, можно продолжать движение. Тем не менее, с посещением автосервиса затягивать не стоит.

Среди наиболее распространённых проблем — утечка антифриза. Если визуальный осмотр показал недостаточный уровень охлаждающей жидкости, её можно долить на месте, а позднее обратиться в техцентр.

Зачастую проблемы связаны с тополиным пухом, листьями и грязью, которые забивают радиатор — здесь поможет его мойка. Можно также попробовать включить печку: если из дефлекторов идёт горячий воздух, то в системе ещё осталась жидкость, если холодный — нет. В этом случае рекомендовано заглушить двигатель и вызвать эвакуатор, а попытки продолжить движение самостоятельно могут обернуться поломкой мотора.

В остальных случаях найти проблему самостоятельно будет крайне сложно и лучше обратиться к специалисту.

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