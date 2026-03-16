Great Wall начнёт собирать популярный внедорожник в России

Сообщается, что на «Автотор» будет запущено производство внедорожников с 2,0-литровым двигателем, дефорсированным до 218 л. с. и 380 Нм крутящего момента, сочетаться с которым станет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Россиянам автомобиль будет предложен в комплектациях Драйв, Премиум, Сити Драйв и Сити Премиум, а главным отличием между ними станет система полного привода. Кроме того, покупатели смогут выбрать между пятью вариантами окраса кузова и двумя оттенками отделки внутреннего оформления.