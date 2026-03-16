Опубликовано 16 марта 2026, 14:23
Great Wall начнёт собирать популярный внедорожник в России

Выпуск Tank 300 наладят на калининградском «Автоторе»
Концерн Great Wall начнёт выпуск популярного внедорожника в РФ. Китайский автогигант объявил о скором начале серийного выпуска модели Tank 300 на заводе «Автотор» в Калининградской области. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, по конвейерам предприятия автомобили поплывут в ближайшие пару месяцев, а запуск проекта совпадёт с обновлением машины.
Сообщается, что на «Автотор» будет запущено производство внедорожников с 2,0-литровым двигателем, дефорсированным до 218 л. с. и 380 Нм крутящего момента, сочетаться с которым станет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Россиянам автомобиль будет предложен в комплектациях Драйв, Премиум, Сити Драйв и Сити Премиум, а главным отличием между ними станет система полного привода. Кроме того, покупатели смогут выбрать между пятью вариантами окраса кузова и двумя оттенками отделки внутреннего оформления.

Производство Tank 300 в Калининградской области начнётся во II квартале 2026 года.

В феврале Great Wall анонсировал новый роскошный внедорожник Wey. Китайский концерн работает над новым крупным кроссовером под названием V9X, который станет флагманом модельного ряда марки Wey. Одновременно с тизерным изображением машины производитель частично рассекретил её характеристики.