Great Wall начнёт собирать популярный внедорожник в России

Great Wall начнёт собирать популярный внедорожник в РоссииВыпуск Tank 300 наладят на калининградском «Автоторе»
Сообщается, что на «Автотор» будет запущено производство внедорожников с 2,0-литровым двигателем, дефорсированным до 218 л. с. и 380 Нм крутящего момента, сочетаться с которым станет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
Россиянам автомобиль будет предложен в комплектациях Драйв, Премиум, Сити Драйв и Сити Премиум, а главным отличием между ними станет система полного привода. Кроме того, покупатели смогут выбрать между пятью вариантами окраса кузова и двумя оттенками отделки внутреннего оформления.
Производство Tank 300 в Калининградской области начнётся во II квартале 2026 года.
В феврале Great Wall анонсировал новый роскошный внедорожник Wey. Китайский концерн работает над новым крупным кроссовером под названием V9X, который станет флагманом модельного ряда марки Wey. Одновременно с тизерным изображением машины производитель частично рассекретил её характеристики.