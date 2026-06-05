На продажу выставили 10-летний огромный внедорожник Toyota

Под капотом модели установлен 5,7-литровый двигатель на 381 л. с., работающий в связке с автоматической коробкой передач, привод — задний. Пробег автомобиля составляет 191 159 км, при этом отдельно подчёркивается, что на территории России машина не эксплуатировалась, то есть не подвергалась воздействию агрессивной дорожной химии.

Продавец намерен выручить за подержанный Toyota Sequoia 13 млн рублей, а оплатить машину можно наличными и картой, также рассматриваются российские рубли.

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