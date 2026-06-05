На продажу выставили 10-летний огромный внедорожник Toyota

Опубликовано 05 июня 2026, 12:171 мин.
На продажу выставили 10-летний огромный внедорожник ToyotaПодержанный Sequoia 2016 года выпуска находится в Белоруссии
На продажу выставили очень дорогой огромный внедорожник Toyota с пробегом. На одном из классифайдов появилось объявление о продаже крупного японского вездехода Sequoia 2016 года выпуска в комплектации Limited. Автомобиль оборудован производительным двигателем и имеет относительно небольшой пробег, а находится он в белорусском Гомеле, пишет портал 110km.ru.
Toyota
Под капотом модели установлен 5,7-литровый двигатель на 381 л. с., работающий в связке с автоматической коробкой передач, привод — задний. Пробег автомобиля составляет 191 159 км, при этом отдельно подчёркивается, что на территории России машина не эксплуатировалась, то есть не подвергалась воздействию агрессивной дорожной химии.
Продавец намерен выручить за подержанный Toyota Sequoia 13 млн рублей, а оплатить машину можно наличными и картой, также рассматриваются российские рубли.
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Источник:110km.ru
Автор:Светлана Ходос