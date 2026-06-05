Россиянам объяснили, как избежать покупки угнанной в Европе машины

Одной из наиболее распространённых схем является создание юридического лица, которое покупает новую машину в лизинг, причём часто такие фирмы регистрируются специально под сделку.

«После получения автомобиля он продаётся и через несколько перепродаж попадает на экспорт. В дальнейшем автомобиль оказывается в России и приобретается конечным владельцем. На этом этапе любые стандартные проверки обычно показывают, что автомобиль юридически чист: не находится в международном розыске, не имеет ограничений, все документы действительны», — отметил эксперт.

Однако спустя несколько месяцев фирма-однодневка перестаёт платить по лизингу. Кредитор сначала пытается взыскать задолженность, направляет претензии и пытается узнать причину просрочки платежей, а спустя несколько месяцев объявляет легковушку в розыск. Так она попадает в базу Интерпола.