В России раскрыто количество проданных по льготным кредитам машин

Опубликовано 05 июня 2026, 06:431 мин.
В России раскрыто количество проданных по льготным кредитам машинС начала года программой господдержки воспользовались 52 тыс. россиян
В РФ назвали число проданных по льготным автокредитам машин. С января по май 2026 года программой льготного автокредитования на покупку автомобилей воспользовались почти 52 тыс. покупателей. Общий объём скидок, по информации Минпромторга России, составил 20,1 млрд рублей.
РИА Новости / Александр Иванов
«В условиях текущих бюджетных возможностей данная программа работает эффективно», — подчеркнули в ведомстве.
Сегодня госпрограммой могут воспользоваться врачи, учителя, инвалиды и военные, а также жители Дальнего Востока с детьми.
Согласно условиям, при покупке автомобилей базовая скидка по льготному кредиту составляет 20%, для жителей Приморья — 25%. Помимо этого, россияне могут сэкономить до 35% (но не более 925 тыс. рублей) при приобретении гибридов и электромобилей российского производства.
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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос