В России раскрыто количество проданных по льготным кредитам машин

«В условиях текущих бюджетных возможностей данная программа работает эффективно», — подчеркнули в ведомстве.

Сегодня госпрограммой могут воспользоваться врачи, учителя, инвалиды и военные, а также жители Дальнего Востока с детьми.

Согласно условиям, при покупке автомобилей базовая скидка по льготному кредиту составляет 20%, для жителей Приморья — 25%. Помимо этого, россияне могут сэкономить до 35% (но не более 925 тыс. рублей) при приобретении гибридов и электромобилей российского производства.

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