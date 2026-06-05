Россиян предупредили о росте скидок на машины с пробегом

Уточняется, что за первые пять месяцев 2026 количество таких предложений увеличилось на 35%, а средний размер скидки вырос до 4,5%.

Известно, что более половины всех предложений у частных продавцов составляют машины старше 10 лет при средней стоимости в 2,27 млн рублей. Тем временем в автосалонах аналогичные предложения стоят, в среднем, на 6—10% меньше, а сэкономить покупатели могут за счёт трейд-ина, оформления страховки или кредита.

Самые крупные скидки за автомобили с пробегом предлагают дилеры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 6%. В Южном округе она равна 3,5%, а в Уральском и Приволжском федеральных округах её размер составляет 3%.

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