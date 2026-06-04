На АвтоВАЗе рассказали о корректировке цен на Lada

Опубликовано 04 июня 2026, 11:321 мин.
На АвтоВАЗе рассказали о корректировке цен на LadaПрезидент компании не видит предпосылок для пересмотра прайсов
Президент АвтоВАЗа рассказал об изменении цен на Lada. Тольяттинский автогигант на данный момент не видит предпосылок для индексации цен на отечественные автомобили на уровень инфляции или выше. Об этом сообщил глава Волжского автозавода Максим Соколов.
РИА Новости / Алексей Даничев
«Что касается индексации цен, то мы пока особых предпосылок для какого-то сверхнормативного или сверхожидаемого, тем более привязанного к уровню инфляции, уровня не видим», — отметил топ-менеджер во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
Он также напомнил, что после 2022 года корректировка цен на машины Lada была ниже уровня инфляции, что является вкладом производителя в «социальную стабильность, политику государства, контроль за ценами и звание народного автомобиля».
Тем не менее, Соколов отметил, что на АвтоВАЗе наблюдают за ситуацией на рынке, в том числе за ключевой ставкой и курсом рубля.
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Источник:Прайм
Автор:Светлана Ходос
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