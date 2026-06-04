На АвтоВАЗе рассказали о корректировке цен на Lada

«Что касается индексации цен, то мы пока особых предпосылок для какого-то сверхнормативного или сверхожидаемого, тем более привязанного к уровню инфляции, уровня не видим», — отметил топ-менеджер во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Он также напомнил, что после 2022 года корректировка цен на машины Lada была ниже уровня инфляции, что является вкладом производителя в «социальную стабильность, политику государства, контроль за ценами и звание народного автомобиля».

Тем не менее, Соколов отметил, что на АвтоВАЗе наблюдают за ситуацией на рынке, в том числе за ключевой ставкой и курсом рубля.

Читайте также: