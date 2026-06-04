На АвтоВАЗе рассказали о работе над батарейными Lada

«Если говорить о новых трендах в мировом автомобилестроении, я бы скорее больше выделил гибридные автомобили, нежели чистые "электрички”. Опять же, с учётом особенностей нашей страны, её больших размеров, климатических зон и традиционных холодов, как мне представляется, именно для нашего рынка это более адаптивная модель. Она сегодня, и это уже показывают данные продаж прошлого года, имеет большие перспективы, нежели чистые электромобили», — считает топ-менеджер.

Он также отметил, что на данный момент инженеры компании работают над бензо-электрической модификацией Lada Azimut, также не исключено появление e-Aura и e-Niva.

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