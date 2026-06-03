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Опубликовано 03 июня 2026, 15:09
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АвтоВАЗ предложит россиянам подписаться на новую модель Lada

Производитель намерен расширить подписку на Largus
АвтоВАЗ включит в подписку ещё одну модель Lada. Волжский автозавод намерен расширить свою фирменную программу долгосрочной аренды и включить в неё фургоны и универсалы Largus. Об этом заявил президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов.
АвтоВАЗ предложит россиянам подписаться на новую модель Lada
Lada

Также топ-менеджер отметил, что программу подписки планируется «всячески поддерживать, тиражировать по разным регионам», а также расширять доступный для россиян модельный ряд.

«Смотрим, насколько он будет востребован не только у частных, но и корпоративных клиентов с точки зрения модели Lada Largus. В конечном счете на все вопросы даст ответы рынок», — отметил президент АвтоВАЗа.

Напомним, на данный момент россияне могут подписаться на Lada Vesta за 44 000 рублей в месяц.

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Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
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