Президент АвтоВАЗа объяснил, от чего зависят цены на новый кроссовер Lada

Опубликовано 03 июня 2026, 13:551 мин.
Президент АвтоВАЗа объяснил, от чего зависят цены на новый кроссовер LadaПродажи модели Azimut начнутся в 2026 году
Соколов назвал влияющие на цену Lada Azimut факторы. Президент Волжского автозавода Максим Соколов подтвердил планы по старту продаж новейшего отечественного кроссовера до конца 2026 года. Также в беседе с RG.RU топ-менеджер объяснил, от чего будет зависеть стоимость автомобиля.
Lada
«Планируем начать продажи Lada Azimut до конца этого года. Сколько будет стоить новый кроссовер? Хочу сохранить интригу», — отметил Соколов.
По его словам, итоговая стоимость будет зависеть от ключевой ставки, курса рубля и других макроэкономических факторов.
«Но тем не менее мы сделаем всё возможное, чтобы цены были приемлемыми, конкурентоспособными и комфортными для наших покупателей», — заключил глава АвтоВАЗа.
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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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