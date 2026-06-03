Президент АвтоВАЗа объяснил, от чего зависят цены на новый кроссовер Lada

«Планируем начать продажи Lada Azimut до конца этого года. Сколько будет стоить новый кроссовер? Хочу сохранить интригу», — отметил Соколов.

По его словам, итоговая стоимость будет зависеть от ключевой ставки, курса рубля и других макроэкономических факторов.

«Но тем не менее мы сделаем всё возможное, чтобы цены были приемлемыми, конкурентоспособными и комфортными для наших покупателей», — заключил глава АвтоВАЗа.

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