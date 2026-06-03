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Опубликовано 03 июня 2026, 13:55
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Президент АвтоВАЗа объяснил, от чего зависят цены на новый кроссовер Lada

Продажи модели Azimut начнутся в 2026 году
Соколов назвал влияющие на цену Lada Azimut факторы. Президент Волжского автозавода Максим Соколов подтвердил планы по старту продаж новейшего отечественного кроссовера до конца 2026 года. Также в беседе с RG.RU топ-менеджер объяснил, от чего будет зависеть стоимость автомобиля.
Президент АвтоВАЗа объяснил, от чего зависят цены на новый кроссовер Lada
Lada

«Планируем начать продажи Lada Azimut до конца этого года. Сколько будет стоить новый кроссовер? Хочу сохранить интригу», — отметил Соколов.

По его словам, итоговая стоимость будет зависеть от ключевой ставки, курса рубля и других макроэкономических факторов.

«Но тем не менее мы сделаем всё возможное, чтобы цены были приемлемыми, конкурентоспособными и комфортными для наших покупателей», — заключил глава АвтоВАЗа.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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