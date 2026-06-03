GAC раскрыл цены на новый флагманский кроссовер

Опубликовано 03 июня 2026, 09:031 мин.
GAC раскрыл цены на новый флагманский кроссоверПроизводитель опубликовал стоимость S9 на официальном сайте
Объявлены российские цены на новый большой кроссовер GAC. Китайский производитель опубликовал стоимость нового вседорожника S9, который займёт место флагмана в линейке марки, на своём официальном сайте. Продажи модели на российском рынке начнутся в ближайшее время, а пока дилеры уже начали принимать предварительные заказы на новинку.
GAC
Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, включающей два электромотора суммарной мощностью 340 л. с., а также 1,5-литровый турбомотор, работающий для зарядки аккумулятора ёмкостью 44,5 кВтч. На электротяге паркетник проедет до 208 км, а общий запас хода достигает 1019 км.
Стоимость GAC S9 в России будет начинаться от 6,5 млн рублей. Уточняется, что по такой цене автомобиль будет предложен с учётом всех выгод и спецпредложений и только до конца июня 2026 года.
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