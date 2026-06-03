GAC раскрыл цены на новый флагманский кроссовер

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, включающей два электромотора суммарной мощностью 340 л. с., а также 1,5-литровый турбомотор, работающий для зарядки аккумулятора ёмкостью 44,5 кВтч. На электротяге паркетник проедет до 208 км, а общий запас хода достигает 1019 км.

Стоимость GAC S9 в России будет начинаться от 6,5 млн рублей. Уточняется, что по такой цене автомобиль будет предложен с учётом всех выгод и спецпредложений и только до конца июня 2026 года.

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