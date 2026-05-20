Раскрыты характеристики нового кроссовера GAC для России

Габариты модели составляют 5060 х 1950 х 1760 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2930 мм.

В движение новинку станет приводить гибридная силовая установка последовательного типа, в которой 1,5-литровый наддувный двигатель используется для подзарядки аккумулятора. Крутящий момент на колёса передают установленные на передней и задней оси электромоторы суммарной отдачей 340 л. с., обеспечивающие разгон от 0 до 100 км/ч за 7,2 секунды.

Питаются двигатели от батареи ёмкостью 44,5 кВтч. На электротяге машина способна преодолеть до 208 км, а общий запас хода достигает 1019 км.

Оснащение будет включать адаптивный круиз-контроль, автопарковщик и адаптивную подвеску.

Все подробности о сроках начала продаж GAC S9 в России, ценах и комплектациях, станут известны в ближайшее время.

Читайте также: