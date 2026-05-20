Новости
Опубликовано 20 мая 2026, 10:35
1 мин.

Для инструкторов автошкол приготовили новые требования

Все преподаватели должны получить диплом педагогов
Для инструкторов автошкол приготовили новые требования. В министерстве труда утвердили новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол по вождению. Согласно обновлённым нормативам, все они должны пройти курсы профессиональной переподготовки и получить дипломы педагогов в срок до 1 сентября 2026 года.
Для инструкторов автошкол приготовили новые требования
РИА Новости / Наталья Селиверстова

Сегодня для работы инструктором по вождению достаточно иметь диплом о среднем или высшем специальном образовании, а также пройти 250-часовые курсы и иметь четырёхлетний стаж вождения. По новым правилам они также должны будут знать устройство автомобиля, признаки и причины возникновения неисправностей ТС, порядок их устранения, правила работы с электроинструментами.

«Теперь инструктор по вождению должен быть и дипломированным педагогом, и профессионалом по вождению. Это существенно повышает требования к квалификации и должно повлиять на повышение качества обучения начинающих водителей», — считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылёва.

Помимо этого, опыт вождения преподавателей должен быть «подтверждённым». Каким образом потребуется его подтверждать, не уточняется.

Проверять педагогов на соответствие требованиям будут в Госавтоинспекции, а также «контрольно-надзорные органы», в том числе Рособрнадзор. Предполагается, что нововведения значительно повысят качество обучения в учебных заведениях.

Читайте также:

  • В Госдуме предложили учить учеников автошкол заправлять машины
  • В России улучшат подготовку водителей в автошколах
  • В России резко вырос спрос на одну категорию товаров для машин