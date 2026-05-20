Для инструкторов автошкол приготовили новые требования

Для инструкторов автошкол приготовили новые требованияВсе преподаватели должны получить диплом педагогов
Сегодня для работы инструктором по вождению достаточно иметь диплом о среднем или высшем специальном образовании, а также пройти 250-часовые курсы и иметь четырёхлетний стаж вождения. По новым правилам они также должны будут знать устройство автомобиля, признаки и причины возникновения неисправностей ТС, порядок их устранения, правила работы с электроинструментами.
«Теперь инструктор по вождению должен быть и дипломированным педагогом, и профессионалом по вождению. Это существенно повышает требования к квалификации и должно повлиять на повышение качества обучения начинающих водителей», — считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылёва.
Помимо этого, опыт вождения преподавателей должен быть «подтверждённым». Каким образом потребуется его подтверждать, не уточняется.
Проверять педагогов на соответствие требованиям будут в Госавтоинспекции, а также «контрольно-надзорные органы», в том числе Рособрнадзор. Предполагается, что нововведения значительно повысят качество обучения в учебных заведениях.
