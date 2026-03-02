В России улучшат подготовку водителей в автошколах

Согласно нововведениям, автошколы смогут преподавать теоретический курс удалённо, но для реализации дистанта потребуется использовать единую информационную систему, которая позволит обеспечить не только общение между преподавателем и учениками, но также контроль посещаемости и успеваемости.

Сама теория станет длиннее на два часа. Дополнительное время будет посвящено объяснению термина «опасное вождение», а также особенностям предъявления водительских документов в электронном виде. Речь идёт о проверке водительского удостоверения и свидетельства на машину при остановке гаишником на дороге.