В России улучшат подготовку водителей в автошколах

В России улучшат подготовку водителей в автошколахУченикам придётся больше практиковаться перед экзаменом
Согласно нововведениям, автошколы смогут преподавать теоретический курс удалённо, но для реализации дистанта потребуется использовать единую информационную систему, которая позволит обеспечить не только общение между преподавателем и учениками, но также контроль посещаемости и успеваемости.
Сама теория станет длиннее на два часа. Дополнительное время будет посвящено объяснению термина «опасное вождение», а также особенностям предъявления водительских документов в электронном виде. Речь идёт о проверке водительского удостоверения и свидетельства на машину при остановке гаишником на дороге.
Значительно больше изменений в практической части обучения. По рекомендации ГИБДД, общее количество обязательных часов в городе увеличится с нынешних 38 до 42, причём время на площадке сократится с 18 до 16 часов.
Сделано это ради повышения качества подготовки: в ГИБДД подчеркнули, что с первого раза экзамен способны сдать только 14% кандидатов. Поэтому необходимо больше практики — это позволит закрепить знания и отработать навыки.