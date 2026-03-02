Новости
Опубликовано 02 марта 2026, 12:28
1 мин.

В России улучшат подготовку водителей в автошколах

Ученикам придётся больше практиковаться перед экзаменом
В РФ изменились правила подготовки водителей. С 1 марта 2026 года в силу вступил приказ Минпросвещения, который затрагивает учебные программы в автошколах. Будущим водителям не придётся ездить на теоретические занятия при соблюдении ряда условий, но при этом практики станет больше.
Чиженок Александр/PhotoXPress.ru

Согласно нововведениям, автошколы смогут преподавать теоретический курс удалённо, но для реализации дистанта потребуется использовать единую информационную систему, которая позволит обеспечить не только общение между преподавателем и учениками, но также контроль посещаемости и успеваемости.

Сама теория станет длиннее на два часа. Дополнительное время будет посвящено объяснению термина «опасное вождение», а также особенностям предъявления водительских документов в электронном виде. Речь идёт о проверке водительского удостоверения и свидетельства на машину при остановке гаишником на дороге.

Значительно больше изменений в практической части обучения. По рекомендации ГИБДД, общее количество обязательных часов в городе увеличится с нынешних 38 до 42, причём время на площадке сократится с 18 до 16 часов.

Сделано это ради повышения качества подготовки: в ГИБДД подчеркнули, что с первого раза экзамен способны сдать только 14% кандидатов. Поэтому необходимо больше практики — это позволит закрепить знания и отработать навыки.