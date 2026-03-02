Новости
Опубликовано 02 марта 2026, 13:19
1 мин.

Объявлены цены на новый кроссовер Jaecoo для России

Автомобиль уже появился в автосалонах марки
В РФ объявлены цены на новейший недорогой кроссовер Jaecoo. Китайский производитель сообщил о старте продаж новейшего паркетника J6, который станет базовой моделью в линейке марки. Новинка доступна в трёх вариантах исполнения: Актив, Комфорт и Престиж. В представительстве марки также сообщили редакции Quto.ru, что первые покупатели смогут купить автомобиль по особой цене, которая будет действовать до конца марта 2026 года.
На старте продаж автомобиль будет оснащаться единственным 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с., работающим в связке с 6-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В перспективе моторная гамма может быть расширена.

Стандартное оборудование модели включает полностью диодную светотехнику, 8,0-дюймовую виртуальную приборку, медиасистему с тачскрином диагональю 9,0 дюйма и поддержкой беспроводного подключения смартфона через Apple CarPlay или Android Auto, а также задние датчики парковки, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

© Jaecoo

Цены на вседорожник в комплектации Актив начинаются от 2 290 000 рублей.

Версия Комфорт стоимостью от 2 499 000 рублей оборудована двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, подогрев второго ряда сидений, аудиосистемой с 6 динамиками, электроприводом крышки багажника. Кроме того, экран мультимедиа здесь увеличен до 13,2 дюйма.

Топовой версии Престиж, помимо прочего, положены панорамная крыша площадью 1,45 м2, передние сиденья с вентиляцией, камеры кругового обзора, акустика с 8 динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и другие функции. Всё это оценивается в 2 649 000 рублей.

Кстати, новейший Jaecoo J6 Jaecoo отмечен престижным сертификатом TÜV Rheinland для «Pet-Friendly Cockpit» («Салон, комфортный для животных»). Это значит, что салон адаптирован под потребности владельцев домашних животных, фирменные аксессуары для собак и кошек также представлены в официальном каталоге.