Объявлены цены на новый кроссовер Jaecoo для России

Цены на вседорожник в комплектации Актив начинаются от 2 290 000 рублей.

Версия Комфорт стоимостью от 2 499 000 рублей оборудована двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, подогрев второго ряда сидений, аудиосистемой с 6 динамиками, электроприводом крышки багажника. Кроме того, экран мультимедиа здесь увеличен до 13,2 дюйма.

Топовой версии Престиж, помимо прочего, положены панорамная крыша площадью 1,45 м2, передние сиденья с вентиляцией, камеры кругового обзора, акустика с 8 динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и другие функции. Всё это оценивается в 2 649 000 рублей.

Кстати, новейший Jaecoo J6 Jaecoo отмечен престижным сертификатом TÜV Rheinland для «Pet-Friendly Cockpit» («Салон, комфортный для животных»). Это значит, что салон адаптирован под потребности владельцев домашних животных, фирменные аксессуары для собак и кошек также представлены в официальном каталоге.