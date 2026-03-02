Объявлены цены на новый кроссовер Jaecoo для России

Объявлены цены на новый кроссовер Jaecoo для РоссииАвтомобиль уже появился в автосалонах марки
На старте продаж автомобиль будет оснащаться единственным 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с., работающим в связке с 6-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В перспективе моторная гамма может быть расширена.
Стандартное оборудование модели включает полностью диодную светотехнику, 8,0-дюймовую виртуальную приборку, медиасистему с тачскрином диагональю 9,0 дюйма и поддержкой беспроводного подключения смартфона через Apple CarPlay или Android Auto, а также задние датчики парковки, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Цены на вседорожник в комплектации Актив начинаются от 2 290 000 рублей.
Версия Комфорт стоимостью от 2 499 000 рублей оборудована двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, подогрев второго ряда сидений, аудиосистемой с 6 динамиками, электроприводом крышки багажника. Кроме того, экран мультимедиа здесь увеличен до 13,2 дюйма.
Топовой версии Престиж, помимо прочего, положены панорамная крыша площадью 1,45 м2, передние сиденья с вентиляцией, камеры кругового обзора, акустика с 8 динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и другие функции. Всё это оценивается в 2 649 000 рублей.
Кстати, новейший Jaecoo J6 Jaecoo отмечен престижным сертификатом TÜV Rheinland для «Pet-Friendly Cockpit» («Салон, комфортный для животных»). Это значит, что салон адаптирован под потребности владельцев домашних животных, фирменные аксессуары для собак и кошек также представлены в официальном каталоге.