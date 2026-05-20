Раскрыты сроки начала продаж машин Jeland в России

Раскрыты сроки начала продаж машин Jeland в РоссииВ автосалонах марки автомобили появятся до конца мая
Автомобиль оснащается 147-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра, с которым сочетаются 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия и привод на переднюю ось.
Базовое оснащение включает светодиодную оптику, задние датчики парковки, кондиционер, подогревы передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Более дорогим версиям также положены камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, электропривод крышки багажника, вентиляция передних кресел.
Отмечается, что собранные на заводе в Санкт-Петербурге машины уже начали появляться в дилерских центрах, а предзаказы на паркетники стартовали в конце апреля. Старт продаж Jeland J6 запланирован на конец мая 2026 года, а диапазон цен на автомобиль будет варьироваться от 2 290 000 до 2 649 000 рублей.
