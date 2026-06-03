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Опубликовано 03 июня 2026, 12:07
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Aurus представил две новинки в Петербурге

На ПМЭФ состоялась премьера обновлённого Senat и лимузина Senat Long
Aurus представил две новинки в Петербурге. На стенде российского производители люксовых автомобилей на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) впервые широкой публике показали рестайлинговый седан Senat, удлинённый Senat Long и кабриолет. Об этом говорится в соцсети бренда.
Aurus представил две новинки в Петербурге
Aurus

Никаких технических подробностей о новинках в компании не привели. Ранее сообщалось, что автомобили обзаведутся «современными цифровыми и электронными решениями», доработанными автоматической коробкой передач, подвеской, тормозами и системой подачи топлива.

Помимо этого, Aurus привёз в северную столицу ряд экспонатов из Музея Гаража Особого Назначения. Например, парадный советский фаэтон ЗИС-110Б, велосипеды ЗИЛ, ЗИС и ГАЗ с подвесными моторами.

Aurus представил две новинки в Петербурге

© Aurus

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Автор:Светлана Ходос
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