Aurus представил две новинки в Петербурге

Никаких технических подробностей о новинках в компании не привели. Ранее сообщалось, что автомобили обзаведутся «современными цифровыми и электронными решениями», доработанными автоматической коробкой передач, подвеской, тормозами и системой подачи топлива.

Помимо этого, Aurus привёз в северную столицу ряд экспонатов из Музея Гаража Особого Назначения. Например, парадный советский фаэтон ЗИС-110Б, велосипеды ЗИЛ, ЗИС и ГАЗ с подвесными моторами.