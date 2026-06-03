Опубликовано 03 июня 2026, 12:071 мин.
Aurus представил две новинки в ПетербургеНа ПМЭФ состоялась премьера обновлённого Senat и лимузина Senat Long
Aurus представил две новинки в Петербурге. На стенде российского производители люксовых автомобилей на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) впервые широкой публике показали рестайлинговый седан Senat, удлинённый Senat Long и кабриолет. Об этом говорится в соцсети бренда.
Aurus
Никаких технических подробностей о новинках в компании не привели. Ранее сообщалось, что автомобили обзаведутся «современными цифровыми и электронными решениями», доработанными автоматической коробкой передач, подвеской, тормозами и системой подачи топлива.
Помимо этого, Aurus привёз в северную столицу ряд экспонатов из Музея Гаража Особого Назначения. Например, парадный советский фаэтон ЗИС-110Б, велосипеды ЗИЛ, ЗИС и ГАЗ с подвесными моторами.