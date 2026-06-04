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Опубликовано 04 июня 2026, 06:25
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На АвтоВАЗе поддержали уход недорогих китайских машин из России

Глава тольяттинского автогиганта одобрил решение производителей
Президент АвтоВАЗа оценил уход недорогих китайских машин из России. С начала 2026 года российский рынок покинули некоторые бюджетные модели автомобилей, а в отдельных случаях — бренды полностью. По словам главы Волжского автозавода Максима Соколова, в этом ничего страшного нет. Об этом пишет RG.RU.
На АвтоВАЗе поддержали уход недорогих китайских машин из России
РИА Новости / Александр Кряжев

«Уходят? Значит, туда и дорога. Что будет дальше? Поживём — увидим», — заявил топ-менеджер на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Напомним, ранее из нашей страны ушли марка Kaiyi, а также кроссоверы Chery Tiggo 4, GAC GS3, Jetour X50 и X70, Bestune T77, BAIC X35 и X7.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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