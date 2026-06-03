GAC объявил дату премьеры нового кроссовера для россиян

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, включающей два электромотора суммарной мощностью 340 л. с., а также 1,5-литровый турбомотор, работающий для зарядки аккумулятора ёмкостью 44,5 кВтч. На электротяге паркетник проедет до 208 км, а общий запас хода достигает 1019 км.

Размеры вседорожника составляют 5060 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1760 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2930 мм.

Мероприятие будет проходить с 19 по 21 июня в Приморском Парке Победы. Уже известно, что стоимость GAC S9 в России с учётом всех спецпредложений будет начинаться от 6,5 млн рублей.

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