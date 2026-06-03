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Опубликовано 03 июня 2026, 15:41
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GAC объявил дату премьеры нового кроссовера для россиян

Премьера флагмана состоится в Санкт-Петербурге
GAC объявил дату премьеры нового кроссовера для РФ. Китайский автопроизводитель в ближайшее время проведёт российскую премьеру нового крупного вседорожника S9. Как говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Quto.ru, новинка будет представлена во время фестиваля «Дом семьи GAC» в Санкт-Петербурге.
GAC объявил дату премьеры нового кроссовера для россиян
GAC

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, включающей два электромотора суммарной мощностью 340 л. с., а также 1,5-литровый турбомотор, работающий для зарядки аккумулятора ёмкостью 44,5 кВтч. На электротяге паркетник проедет до 208 км, а общий запас хода достигает 1019 км.

Размеры вседорожника составляют 5060 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1760 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2930 мм.

Мероприятие будет проходить с 19 по 21 июня в Приморском Парке Победы. Уже известно, что стоимость GAC S9 в России с учётом всех спецпредложений будет начинаться от 6,5 млн рублей.

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