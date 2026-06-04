В России резко выросли продажи автомобилей

Стоит отметить, что эксперты аналитического агентства сообщили, что майский результат, несмотря на положительную динамику относительно 2025, оказался на 6,5% хуже апрельского.

«Во втором весеннем месяце в нашей стране было продано 117,5 тыс. новых легковых автомобилей. И это максимальный показатель за месяц в нынешнем году», — пояснил замглавы отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день можно говорить об уверенном росте спроса, в том числе из-за стабильного преодоления отметки в 100 тыс. реализованных транспортных средств по итогам прошлых трёх месяцев.

Читайте также: