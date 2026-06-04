В России резко выросли продажи автомобилей

Опубликовано 04 июня 2026, 10:391 мин.
В России резко выросли продажи автомобилейСпрос в мае увеличился на 20%
В РФ резко выросли продажи новых машин. В мае 2026 дилеры реализовали 109,9 тыс. новых легковых автомобилей на российском рынке, что на 20,5% больше, чем по итогам того же месяца в прошлом году. Всего же с января по май россияне купили 492,3 тыс. единиц техники — это на 11,8% больше, чем годом ранее.
РИА Новости / Кирилл Каллиников
Стоит отметить, что эксперты аналитического агентства сообщили, что майский результат, несмотря на положительную динамику относительно 2025, оказался на 6,5% хуже апрельского.
«Во втором весеннем месяце в нашей стране было продано 117,5 тыс. новых легковых автомобилей. И это максимальный показатель за месяц в нынешнем году», — пояснил замглавы отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день можно говорить об уверенном росте спроса, в том числе из-за стабильного преодоления отметки в 100 тыс. реализованных транспортных средств по итогам прошлых трёх месяцев.
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Источник:Автостат
Автор:Светлана Ходос
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