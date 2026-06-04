Психолог объяснила любовь россиян к своим автомобилям

«Сейчас не только уезжают в деревню или в глушь на машине, но и используют транспорт как личный кабинет, как место уединения, просто посидеть на стоянке. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что человек из машины ведёт, например, рабочие сессии. Потому что машина — это то, что принадлежит мне, это моё. Это некая регрессивная штука, как утроба матери», — считает медик.

По словам эксперта, салон автомобиля нередко становится тем пространством, где люди чувствуют уют и безопасность, возникает ощущение своего места. Именно поэтому нет ничего странного в желании граждан уехать в глушь на личном транспорте и уединиться с природой. Тем не менее, врач отметила, что в этой ситуации важно иметь место, куда можно вернуться.

«Это просто запрос на паузу, на тишину, на пространство, где тебя никто не трогает и ничего не требует. И если для кого-то таким пространством становится фургон в лесу — ну, значит, так работает его психика. Кто-то уходит в медитацию, кто-то — в гараж, а кто-то переезжает в машину», — заключила Гладких.

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