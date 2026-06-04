В Петербурге на «Мото Драйве» впервые пройдут гонки на моноколёсах

В Петербурге на «Мото Драйве» впервые пройдут гонки на моноколёсах6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» пройдет традиционный фестиваль мотоциклов, спорта и музыки
На шоссейно-кольцевой трассе пройдёт сразу несколько соревнований на супербайках, которые разгоняются на длинных прямых до 300 км/ч. Зрители увидят как динамичные спринтерские заезды в рамках чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам, так и марафон — этап чемпионата Санкт-Петербурга по мотогонкам на выносливость.
На кроссовой трассе Ралли Мото Центра пройдут I этап Первенства России, а также IV этап чемпионата России по мотокроссу. Это самая массовая и демократичная дисциплина мотоспорта, которая объединяет спортсменов всех возрастов, профессионалов и любителей. Эффектные прыжки, напряжённая борьба и ревущие моторы сопровождают каждый заезд.
В рамках межрегиональных соревнований и Кубка России по фигурному управлению мотоциклом райдеры продемонстрируют чудеса маневрирования на минимальной скорости — змейки, развороты на 180 градусов и восьмёрки.
Впервые в рамках фестиваля «Мото Драйв» пройдут соревнования на моноколёсах. 6 июня на трассе Картинг Центра «Игора Драйв Картинг» состоятся скоростные заезды (тайм-атак на 1200-метровой трассе) и моноджимхана — технический слалом с резкими поворотами и препятствиями. 7 июня зрителей ждут гонки на моноколёсах на картинг-треке и параллельный слалом — одновременные заезды двух райдеров по трассе с конусами в формате «на вылет». Участие бесплатное для членов сообществ «МоноПитер» и «МоноСпорт», количество мест ограниченно.
Гвоздь развлекательной мотопрограммы — трюки от легендарной команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова, включая уникальное обратное сальто на багги. Экстремальное шоу Freeride Engine удивит синхронными прыжками на квадроциклах, трюками через огненные кольца и номером с девушкой-гимнасткой на квадроцикле — это одно из самых ярких шоу в нашей стране.
На фестивале «Мото Драйв» гости смогут не только посмотреть соревнования, но и поучаствовать в двух новых форматах активного отдыха на мотоциклах. «Мотоквест» — это 90-километровое путешествие из Санкт-Петербурга до автодрома с остановками и заданиями (участники от 18 лет с категорией «А» или «А1», по 50 человек в день). Впервые в истории фестиваля пройдут заезды на регулярность движения по кольцевой трассе: два зачёта — «Классика» (60 км/ч, для ретро- и классических мотоциклов) и «Скорость» (80 км/ч, для спортбайков). Оплатить участие можно на сайте автодрома «Игора Драйв».
Для гостей, приехавших на собственных мотоциклах, будет организована парковка, которая будет находиться слева от основного въезда на автодром. Найти её будет просто — она расположена в шаговой доступности от всех локаций фестиваля.
Музыкальная программа представлена исполнителями на любой вкус. В субботу выступит инди-рок-группа «Сироткин», в воскресенье — рэп-феномен Icegergert. Также для гостей сыграют сводный оркестр музыкантов ведущих петербургских коллективов, брасс-бенд «Орчестра Бит» (Orchestra Beat), кавер-группы «Тру Пати Бэнд» (True Party Band) и «Рви Баян». Ведущим и битбоксером фестиваля станет Вахтанг Каландадзе.
Отдельное внимание организаторы уделили юным гостям. Для детей подготовлена обширная развлекательная зона. Малыши смогут принять участие в весёлых и безопасных заездах на беговелах. Мастера аквагрима превратят каждого ребёнка в мотогероя или сказочного персонажа. На мастер-классах, которые будут проходить каждый час, дети вместе с родителями смогут сделать мягкий брелок из фетра, фигурки из лёгкого пластилина, расписать бандану или спортивную бутылку. Также запланирован арт-час — час свободы для творчества с разными художественными техниками. В программе — магическое шоу для детей 5–12 лет, мини-диско с флешмобами и аниматорами, игровая программа с надувным реквизитом, гигантская раскраска, сухой бассейн и гоночная трасса.
Впервые в рамках фестиваля «Мото Драйв» заработает мотопочта при поддержке «Почты России». Каждый гость сможет отправить открытку своим родным, близким или друзьям в любой регион России либо оставить её себе на память о посещении фестиваля. Всего будет доступно восемь видов открыток с уникальным дизайном, тираж каждого ограничен.
Мотопочта будет работать 6 и 7 июня с 12 до 18 часов. Кроме того, в эти же дни в шатре мотопочты с 15 до 18 часов пройдёт мастер-класс художника Михаила Васильева — автора комикса о приключениях рыси Сида, маскота автодрома «Игора Драйв». Юные гости смогут поупражняться в создании собственных рисованных персонажей или пофантазировать на тему будущих приключений Сида.
Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте автодрома. Дети до 6 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого. Для гостей, приехавших на собственных мотоциклах, будет организована специальная парковка.
Не упустите возможность приобрести билеты по лучшей цене — стоимость меняется в соответствии с заранее запланированным графиком.
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