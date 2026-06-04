В Петербурге на «Мото Драйве» впервые пройдут гонки на моноколёсах

На шоссейно-кольцевой трассе пройдёт сразу несколько соревнований на супербайках, которые разгоняются на длинных прямых до 300 км/ч. Зрители увидят как динамичные спринтерские заезды в рамках чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам, так и марафон — этап чемпионата Санкт-Петербурга по мотогонкам на выносливость.

На кроссовой трассе Ралли Мото Центра пройдут I этап Первенства России, а также IV этап чемпионата России по мотокроссу. Это самая массовая и демократичная дисциплина мотоспорта, которая объединяет спортсменов всех возрастов, профессионалов и любителей. Эффектные прыжки, напряжённая борьба и ревущие моторы сопровождают каждый заезд.